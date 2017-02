Het weer: de winter keert terug

Vanaf woensdag is de winter terug

Zondag trekt opnieuw een gebied met lichte regen vanuit het zuiden het land in. Of de neerslag ook het noorden bereikt, is nog de vraag. Het wordt 's middags ongeveer 6 tot 8 graden. De wind draait van oost naar zuidwest tot west en is rustig, kracht 1 tot 3.



Maandag is het vrijwel overal droog . Dinsdag zijn er perioden met regen. Doordat koude lucht vanuit Duitsland nadert, is er een kleine kans dat de neerslag later op de dag overgaat in natte sneeuw. Het wordt 4 tot 6 graden.



Vanaf woensdag is de winter terug. Het is waarschijnlijk koud en droog weer met maximumtemperaturen rond nul en 's nachts lichte of matige vorst.



Of de winterinval een nieuwe periode met schaatsplezier oplevert, is nog onzeker. De zachte lucht blijft dicht bij Nederland, dus een dooi-inval kan snel plaatsvinden. In elk geval verwachten we in het oosten de meeste kou.