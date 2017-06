Het weer: de dag begint met veel wind, maar windkracht neemt later af

Voor de meeste zeilers is dat nog te veel wind om uit te varen. Verder zien we vooral in het noorden en noordwesten eerst veel bewolking en perioden met regen. In het zuiden blijft het vaker droog. In de loop van de middag klaart het vanuit het zuidwesten op en komt de zon er soms even bij. Met een middagtemperatuur van 15 graden op de Wadden tot 19 in het zuidoosten van het land is het aan de koele kant voor begin juni. Morgen wordt warme lucht aangevoerd. Met gemiddeld 23 graden is het dan juist warm, in het zuidoosten stijgt het kwik zelfs naar de zomerse waarde van 25 graden. Wel zijn er wolkenvelden en valt er op sommige plaatsen een enkele bui. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.