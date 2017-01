Het weer: daar gaat de vorst al weer

Komende avond en nacht staat er weinig wind. Het is grijs en sterk nevelig. Het kwik ligt in het oosten van het land rond het vriespunt, in het westen dooit het licht.



Morgen komt de temperatuur in het hele land boven nul. Het wordt 5 tot 7 graden. Het is veelal bewolkt maar wel droog. Af en toe is er ruimte voor de zon.



Na het weekend krijgen we te maken met een westelijke stroming. We zien een afwisseling van wolken en soms een paar buien. De zon schijnt af en toe ook. Met een middagtemperatuur van 5 tot 7 graden is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. In de nacht en ochtend wordt het niet kouder dan 2 graden boven nul.