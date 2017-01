Het weer: buien met een winters karakter

Dit lagedrukgebied gaat vanaf maandag aan de wandel en komt in het begin van volgende week boven de gebieden rond de Middellandse Zee te liggen. Hierdoor trekt een hogedrukgebied naar Scandinavië, waardoor bij ons een oostelijke stroming op gang komt met aanvoer van continentaal arctische lucht: we gaan een winters weekje krijgen. Vandaag begint de dag met wat zon, maar ook met enkele buien. Later op de dag neemt de bewolking toe en volgt vanuit het noordwesten een storing. In het binnenland kan dan 1 tot 5 centimeter sneeuw vallen. Het waait stevig uit het noordwesten en het wordt 2 tot 4 graden.



Morgen begint de dag vrijwel droog. Af en toe schijnt de zon. Net als vandaag neemt in de loop van de dag de bewolking toe en valt er opnieuw neerslag, met in het oosten kans op sneeuw. De wind wordt variabel en neemt in kracht af.