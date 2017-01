Het weer: bewolkt en regen

Vandaag is het bewolkt en vooral in het oosten van het land kan er in de ochtend nog regen vallen. Vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen droog, maar de zon heeft het moeilijk. Het wordt ongeveer 4 tot 7 graden en de zuidwestenwind is matig tot aan zee soms krachtig. Morgen is het bewolkt, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Net als vandaag wordt het morgen 4 tot 7 graden, het koudst in het noorden. Ook woensdag levert bewolking en soms regen op en is het zacht met 10 graden. Vanaf donderdag blijft het zacht en wisselvallig. De meest actieve storingen bereiken ons in het weekend.