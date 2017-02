Het weer: beter weer op komst

Vrijdag is het bewolkt en aanvankelijk droog. Mogelijk dat de zon nog even doorbreekt. Met de matige oostenwind en maxima rond het vriespunt voelt het ijzend koud aan. In de loop van de avond en nacht trekt een gebiedje met mogelijk lichte sneeuwval van het zuiden uit over het land. Plaatselijk kan het wit worden. Het gaat licht tot matig vriezen.



Zaterdag is het aanvankelijk bewolkt, met plaatselijk motsneeuw. In de loop van de dag breekt vanuit het zuiden de zon soms door en loopt het kwik op naar zo'n 3 graden. Zondag is het droog en zien we de zon vaker. Ook maandag is het droog met op veel plaatsen zon.