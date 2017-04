Het waait en de molens draaien niet. Wat is er aan de hand?

Wie draait er op voor de kosten?

Een nieuw gevlucht (het geheel van alle vier de wieken) kost tussen de 50 en 75 duizend euro, stelt de vereniging De Hollandsche Molen. Een versteviging van de flensverbinding kan een stuk goedkoper uitvallen.



Aangezien de meeste molens alleen nog draaien dankzij vrijwilligers en subsidies, leggen de meeste molenbezitters niet zomaar tienduizenden euro's neer. Bij de Rijksdienst zijn ze met die kostenvraag nog niet bezig. Berkovits: 'Maar ik kan wel zeggen dat we ons niet alleen technisch maar ook moreel bij dit probleem betrokken voelen.'



De schade beperkt zich overigens niet alleen tot de kosten voor de wieken. Van de 48 molens worden sommige min of meer commercieel uitgebaat. De Hoop in Zierikzee, bijvoorbeeld. Teun van der Bok huurt deze molen van de gemeente. Dagelijks gooit hij nog koren tussen de molenstenen. 'Gelukkig hebben wij onlangs 15 duizend euro geïnvesteerd in een elektrische motor waarmee we onze stenen ook kunnen laten draaien, dus het bedrijf valt niet helemaal stil. Maar de elektriciteitsrekening tikt wel door.'



Toch zijn die financiën niet Van der Boks grootste zorg. 'Molenaar zijn is een constante strijd om die molen maar te kunnen laten draaien. Daar doe je het allemaal voor en die liefde is nu voorlopig geblokkeerd.' Het steekt als het zulk 'prachtig maalweer' is als nu, zegt de molenaar. En hij vreest dat het nog wel even kan duren voordat het 'kluwentje van technische en juridische problemen' achter de ontwerpfout is ontward. 'Je kent het gezegde over de ambtelijke molens.'