Het ontstaan van Nederland

Dit is de beste plek om te laten zien hoe Noord-Holland is ontstaan, zo had Lia Vriend me verzekerd. Dus sta ik langs de drukke provinciale weg N203, bij de afslag richting Castricum aan Zee. Lia Vriend komt met de fiets, vanuit Limmen, waar ze woont. De wind suist, de regen drupt, het verkeer raast, maar we laten ons niet afschrikken. Vriend is geograaf, was jarenlang aardrijkskundeleraar, maar geeft nu lezingen over het landschap en leidt excursies. En hier, op deze plek, komt alles samen, zegt ze.