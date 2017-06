Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Dit jaar vielen er 3 doden, maar de gevaarlijkste race ter wereld blijft doorgaan



'Het is de grootste straatrace in de motorsport. Je mag trots zijn als je eraan deelgenomen hebt. Het is een eer', weet motorcoureur Joey den Besten. 'Levensgevaarlijk', noemen veel collega's het ook, maar dat is juist de kick (+). Onder meer Nederlander Jochem van den Hoek overleefde de Isle of Man TT niet.



Waarom we al eeuwenlang om kunstparodieën kunnen lachen



Manets Olympia was in een vorig leven Titiaans Venus. Later werd ze afgebeeld als barbie, als houten pop en dook ze op bij Bill Murray in Lost in Translation. Grapje, snap je? Over Humor: 101 jaar lachen om kunst in het Frans Hals Museum (+).