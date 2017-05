Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Morgen in de krant

Europese Commissie: '15 jaar na de euro is het tijd voor een frisse blik'

Het Europees elan van Macron en Merkel deze weken is een geschenk uit de hemel voor de Europese Commissie. Hét moment voor haar pleidooi voor verdere eenwording van de eurozone. 'We moeten de impasse doorbreken.' (+)



'Koddig', vinden de eerste pandabezoekers in Rhenen

'Daar is-ie', zegt Diny van Gerven (66) tegen haar man Fred (72), nadat ze razendsnel naar het buitenverblijf is gelopen om Xing Ya te zien. De panda beklimt een houten plateau in het buitenverblijf en draait zijn kop richting het echtpaar. 'Oh, meesterlijk!' (+)