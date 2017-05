Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Aanraders van de redactie

Angst in Amsterdam: mijn dochter is vlakbij die tram

Er staat een tram stil in de stad. Mijn dochter is daar vlakbij. Onderweg erheen trekt alles een grimas. Op zoveel plekken was ik met mijn kinderen, in Parijs en Londen en Amsterdam, waarom zou het nu dan wel gevaarlijk zijn? Lees hier de hele verslaggeverscolumn van Toine Heijmans. (+)



Heeft IS weer een bommenmaker in Europa?

Een knal en een lichtflits, een vloer vol moeren en bouten, gewonden met metalen scherven in hun lijf. Veel is nog niet bekend over de aanslag in Manchester, maar de eerste getuigenissen wijzen op een zelfmoordaanslag met een splinterbom. Een bom gevuld met metalen projectielen om een zo groot mogelijk bloedbad aan te richten. (+)