Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Kun je ziek worden van een vieze wc-bril?



De toiletbril is de maat der vieze dingen. Regelmatig duiken onderzoeken op waarin het aantal ziektekiemen op een toetsenbord of een keukendweiltje wordt vergeleken met een wc-bril. Kinderen leren het al: niét gaan zitten op een vreemd toilet maar erboven hangen. Paniekzaaierij of kun je echt ziek worden van een vieze wc? (+)



De combinatie rock-'n-roll en koninklijke onderscheiding is even wennen



Maar Sander Donkers gunt het tattookoning Henk Schiffmacher van harte. En denkt terug aan zijn eigen bezoek aan Hanky Panky Tattooing (+). "Met bonkend hart wurmden mijn vriend en ik ons langs een groepje vervaarlijk uitziende kerels die voor de deur elkaars Harley Davidsons stonden te bewonderen, waarna we plots oog in oog stonden met de koning himself. Iets minder woest en omvangrijk dan tegenwoordig, maar intimiderend genoeg."