Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Noodlijdend Venezuela is paradijs voor bitcoins



De Venezolanen hebben zich gestort op de virtuele munt bitcoin. Doordat stroom er vrijwel gratis is, loont de zogeheten 'mijnbouw' waarmee nieuwe bitcoins worden gemaakt. Maar het socialistische regime zit de handelaren op de hielen. (+)



PVV gaat lokaal in ruim 50 gemeenten: 'De partij is eraan toe'



De PVV wil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 meedoen in minstens vijftig gemeenten. Na een oproep in december kreeg de partij enkele honderden aanmeldingen van lokale kandidaten, meestal mensen zonder politieke ervaring. Olaf Stuger maakt deel uit van het driemanschap dat dit lokale initiatief de afgelopen maanden vorm gaf. 'Het is niet gemakkelijk PVV-volksvertegenwoordiger te zijn. We zijn politieke commando's.' (+)



Column Sylvia Witteman: 'Ik dacht dat je dood was', stamelde ik



Terwijl ik 's ochtends door het park liep, bedacht ik oplossingen voor allerlei ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken, want daar ben ik erg goed in. Intussen achtervolgde ik een flikflooiend koppeltje knalgroene parkieten (Ja, die heb je hier, midden in de stad. Het is een soort wonder) naar een afgelegen perkje. Toen ik naderbij sloop, zag ik achter de struiken een slaapzak liggen. (+)