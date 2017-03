Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Hoge woord is eruit: extreem weer is gevolg van klimaatverandering

Extreme hittegolven in Rusland, in Europa, eindeloze droogte in Californië. Overstromingen in Bangladesh, in Europa ook. Tot nog toe was het strikt genomen niet kies om zulk extreem weer met klimaatverandering in verband te brengen. Want het weer is grillig, ook van nature. Maar bij sommige klimaatwetenschappers is het hoge woord er nu toch echt uit: de extremen zijn wel degelijk gevolgen van de klimaatverandering die we zelf veroorzaken.



Justitie: frauderende ex-PVV'er Heemels leidde luxeleventje - met dank aan partijkas

De frauderende ex-fractievoorzitter en -penningmeester van de PVV in Limburg Michael Heemels was niet alleen verslaafd aan alcohol en cocaïne. Door 177 duizend euro uit de partijkas te verduisteren leidde hij ook een luxe leventje. Heemels, ex-woordvoerder van PVV-leider Geert Wilders, was verslaafd aan een 'boven zijn stand leven' en had 'het uitgavenpatroon van een fraudeur'.