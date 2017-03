Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Buigen is voor Rutte even geen optie

Een minister wiens landingsrechten worden ingetrokken, een andere minister aan wie de toegang tot het eigen consulaat wordt ontzegd en die vervolgens het land wordt uitgezet: staatsrechtdeskundigen en diplomaten zullen nog wel even twisten over de vraag of het echt nodig was om de spanning met Turkije zo ver op te voeren, maar voor premier Rutte geldt dat die nauwelijks anders kon.



Kjeld Nuis, de onstuitbare gouddelver, sluit seizoen in stijl af bij wereldbekerfinale

Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerfinale het beste seizoen uit zijn carrière in stijl afgesloten. Hij won de 1.000 en 1.500 meter plus het overallklassement: alles bij elkaar goed voor 55 duizend euro.