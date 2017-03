Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Vanavond op tv

'Acht lijsttrekkers, één theater, geen toneelspel', is de belofte van het Carré-debat. Daaraan doen VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, SP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren mee (RTL4, 21.00). Houd onze site in de gaten voor de live-factcheck! En in de reisserie Great Continental Railway Journeys ook een (oud-)politicus over Nederland: de Britse Michael Portillo, die Europa per trein doorkruist, ziet dat we helemaal niet zo verdeeld zijn, maar een volk dat vredig co-existeert (Eén, 22.15). Geen zin in tv? Beluister de documentaire De Verdwijners van Maartje Duin over het verlangen om te alles achter je te laten en te verdwijnen (NPO Radio 1, 21.00). Meer tv-tips vindt u hier.