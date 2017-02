Het gaat stormen: wind kan aantrekken tot 130 km/u

In de late avond neemt de wind geleidelijk af. Verder is het zacht: 9 of 10 graden.



Vrijdag komt de wind uit het noordwesten en waait matig tot vrij krachtig. Het is dan veel minder zacht: het wordt 7 graden en er kan nog een bui vallen; natte sneeuw is daarbij niet uitgesloten.



De nacht naar zaterdag is een frisse, mogelijk zelfs met vorst. Daarna wordt het zachter; zondag is het overdag weer 10 graden. Wel blijft het wisselvallig, met weinig zon en zaterdag vooral later op de dag regen.