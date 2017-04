Het Europese doolhof van eco-vignetten en tolwegen

Voor Parijs bijvoorbeeld moet je over een milieusticker beschikken. De Franse hoofdstad heeft vanaf 1 april het zogeheten 'Crit' Air-vignet voor alle automobilisten ingevoerd. Het doel is het autoverkeer in de stad in te dammen. Het toegangsbewijs kost 4,80 euro per stuk. Wie zonder sticker door Parijs rijdt, krijgt een boete van 68 euro.



Veel andere Europese steden voeren milieuzones in met daaraan gekoppelde groene stickers, tolheffingen of verboden voor vervuilende voertuigen.