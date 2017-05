Het aantal plofkraken neemt weer toe, wat is er aan de hand?

Hoe lucratief zijn de kraken?

Dit is niet duidelijk. Banken doen uit veiligheidsoverwegingen geen uitspraken over hoeveel geld in hun machines zit. De Telegraaf berichtte vorig jaar over een kraak in Eindhoven, die goed zou zijn geweest voor bijna 200 duizend euro. Het is onduidelijk hoe zij aan die informatie komen.



Wat ook niet duidelijk is: hoe vaak een plofkraak succesvol is. De NVB houdt hierover geen informatie bij. De Nationale Politie heeft over 2015 wel cijfers. In 27 procent van de gevallen 'was het raak'. In totaal werd er rond de 1 miljoen euro gestolen, maar de schade voor de banken en de buurt was vele malen hoger, zei Aart Garssen, commandant ram- en plofkraken van de Nationale Politie vorig jaar in de Volkskrant.