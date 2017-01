Henk Koning (1933-2016) trapte nogal eens op tenen van paarse ministers

Koning werd ongewild de beschermheilige van slimme geestelijken Henk Koning. © ANP

Koning werd in het Drentse dorp Beilen geboren. Na het gymnasium in Groningen ging hij studeren aan de Rijksbelastingacademie in Rotterdam. In 1958 werd hij inspecteur bij de Rijksbelastingen. Nadat hij voor de VVD in de gemeenteraad van Rotterdam en de Provinciale Staten van Zuid-Holland had gezeten, werd hij in 1967 kamerlid. In 1977 werd hij in het kabinet Van Agt 1 voor het eerst staatssecretaris op het departement van Binnenlandse Zaken. Daarna keerde hij weer terug in de Kamer om in 1982 opnieuw staatssecretaris te worden in de kabinetten Lubbers I en II. Hierbij kwam hij tot een ingrijpende herziening van de belastingwetgeving, de zogenoemde operatie Oort.



In 1985 was Koning het middelpunt van een politieke rel toen bleek dat hij de televisiejournalist Wibo van der Linde had geholpen met de verlaging van de aanslag die als pijnlijk onrechtvaardig werd gezien. Koning verdedigde zich met succes door te verwijzen naar de positie van de belastinginspecteur als manus ministra (de hand van de knecht). 'Mijn positie zie ik als die van manus domina (de hand van de baas)'. Een 'wibootje' heet sindsdien een dergelijke vriendendienst in Den Haag.



Een van de uitzonderingen op de tweeverdienersregeling waren kloosterlingen, hetgeen een groot financieel voordeel opleverde. Twee dames uit Emmen stichtten daarop de orde van Sinte Pecunia. Koning werd ongewild de beschermheilige van slimme geestelijken. Hij was de eerste om toe te geven dat niemand onfeilbaar is. In de Volkskrant 'onthulde' Koning dat hij, nota bene in zijn jaren bij de Rekenkamer, per abuis zijn OV-jaarkaart voor een heel jaar als aftrekpost had aangemeld, terwijl hij de kaart pas in augustus had aangeschaft.