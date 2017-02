Hemellichaam vernoemd naar Tijn (6) die 2,5 miljoen euro ophaalde voor Serieus Request

De 11 kilometer grote steenklomp draait eens in de 4,58 jaar om de zon. Hij werd in 1991 al ontdekt door de Amerikaanse astronome Eleanor Helin, maar ging tot nu toe naamloos door het leven. In totaal zijn er vele honderdduizenden planetoïden bekend, waarvan er ruim twintigduizend een officiële naam hebben. Planetoïden zijn rotsachtige overblijfselen uit de ontstaansperiode van het zonnestelsel.



Tijn en zijn ouders hebben nog niet op de bekendmaking gereageerd. Enkele weken geleden lieten ze weten dat Tijns gezondheid snel achteruit gaat en dat ze contact met de pers afhouden. 3FM-presentator en Serious Request-dj Frank van der Lende noemt het 'fantastisch nieuws. In zekere zin is Tijn nu onsterfelijk.' Met de opbrengst van Serious Request 2016 - in totaal 8,74 miljoen euro - helpt het Rode Kruis kinderen in Afrika die dreigen te sterven door longontsteking.

Tijn staat vandaag op 476 miljoen kilometer afstand van de aarde, in het sterrenbeeld Stier