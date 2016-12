Help 'Piet' van zijn schulden af

'Jongens, over anderhalf uur moeten we uit de schulden zijn', zegt Stan (17) voor de Albert Heijn op Plein 1992 in Maastricht. 'We moeten gewoon die Audi A3 verkopen', suggereert Tim (18). 'Eerst even sigaretten kopen', reageert Thomas (18), terwijl hij de supermarkt binnenloopt. Maurits (17) en Fedor (17) wachten de ontwikkelingen gelaten af, staand naast hun fietsen van het Stayokay-hostel.



De Maastrichtse mbo-studenten, eerstejaars in verschillende richtingen, zijn net vanuit het hostel aan de Maas vertrokken om het interactieve stadsspel No Credit, Game Over!