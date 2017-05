Helft ontvoerde kinderen komt niet terug naar Nederland, ontvoerder meestal vrouw

Vooral vrouwen lijken hun kinderen te ontvoeren

Ook met verdragslanden lukt dit vaak niet, doordat een rechter altijd het belang van het kind laat prevaleren. Stel dat een kind op zijn tweede wordt meegenomen naar Duitsland en de zaak pas op zijn vijfde voor de rechter komt. Dan woont het kind al drie jaar in het buitenland. Grote kans dat de rechter dan oordeelt dat het, in het belang van het kind, beter is daar te blijven.



'Dat de oorsprong van het geschil een ontvoering is, doet dan minder ter zake', zegt Çörüz van IKO. 'Om die reden, en dit staat ook in het kinderontvoeringsverdrag, hameren wij er altijd op dat kinderen zo snel mogelijk terugkomen naar de laatste verblijfplaats. Als kinderen langer dan een jaar weg zijn is het in het nadeel van de achterblijvende ouder.'