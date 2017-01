Grote politieactie in Veenendaal tegen vermeende aanslagpleger Istanbul

IS-sympathisant in Vaals

Op een vakantiepark in Vaals rukte de politie woensdag ook uit om te speuren naar een vermeende extremist. De politie onderzoekt of 'een mogelijke IS-sympathisant' daar heeft verbleven. De recherche besloot naar het park in Zuid-Limburg te gaan vanwege berichten op sociale media. Of de actie iets heeft opgeleverd, is nog onbekend.



De Britse onderzoeksgroep Bellingcat deed dinsdagavond een oproep om te bepalen waar een specifieke foto is gemaakt 'die verband houdt met een ISIS-sympathisant die in Europa woont'. Binnen een uur hadden internetgebruikers die meespeurden bepaald dat de foto in Vaals was gemaakt.



De Limburgse politie zegt dit soort meldingen 'in de regel altijd na te lopen' en met meer informatie te komen als daar aanleiding toe is. Het vermoeden is niet dat zich momenteel een terrorist ophoudt in het Limburgse bungalowpark.