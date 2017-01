Grote delen Amsterdam zonder stroom: geen treinen en zeer zware ochtendspits

360.000 mensen

De stroom in Amsterdam en omgeving viel rond 4.00 uur uit. In Amsterdam gaat het om het centrum en delen van West en Noord. Daarnaast zijn ook de oostelijke delen van Zaandam en Landsmeer door de storing getroffen.



Langzaamaan krijgen steeds meer mensen in Amsterdam weer stroom na de grote storing. Netbeheerder Liander verwacht dat rond 08.00 uur alle aansluitingen in de hoofdstad weer stroom hebben.



Tegen 06.30 uur hadden 160.000 aansluitingen weer stroom. Veertig minuten later kwamen daar nog eens 115.000 adressen bij. Nu zitten 85.000 aansluitingen nog zonder elektriciteit.



Het probleem zit in een hoogspanningsverdeelstation aan de Hemweg. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.