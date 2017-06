Groninginnedag probeert vertrokken jongeren terug te halen

Maar ook hij zag veel vrienden en collega's vertrekken. Erik-Jan bijvoorbeeld, geboren in Pieterburen en nu 41. Hij verruilde Groningen vijftien jaar geleden voor Amsterdam. Natuurlijk mist hij de gemoedelijkheid weleens, zoals die marktkoopman van vanmiddag. Maar ja: 'Eigenlijk vertrok iedereen.'



Het is een historische constante. Toch: 'Als we ervoor kunnen zorgen dat er zes in plaats van zeven op de tien vertrekken, zullen we dat zeker niet nalaten', zei wethouder Joost van Keulen (VVD) eerder in de Volkskrant. Met bedrijven als Google en IBM in de buurt hoeft werk geen reden meer te zijn om te vertrekken. Van Keulen filosofeerde zelfs over de dag dat export-Groningers met hangende pootjes zouden terugkeren uit Amsterdam; zat van de drukte en onbetaalbare huizen.