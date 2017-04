Groep 'nareizigers' groeit fors: iedere asielzoeker haalde in 2016 drie familieleden naar Nederland

De Dienst Terugkeer en Vertrek kreeg in 2016 21.560 vreemdelingen overgedragen van de IND, 65 procent meer dan in 2015. Zij kwamen niet voor verblijf in Nederland in aanmerking. Het grootste deel vertrekt zelfstandig, al is dat lang niet altijd onder toezicht. In die gevallen is onbekend waar zij nu verblijven. Daaronder zitten ook enkele honderden criminele asielzoekers, die op sommige plaatsen veel overlast veroorzaken. Een kleiner deel vertrekt na tussenkomst van de vreemdelingenpolitie (2.280) of de Koninklijke Marechaussee (1.270).



De drie diensten werken intensiever samen dan voor de piek van 2015 en betrekken later dit jaar een gezamenlijk pand aan de Rijnstraat in Den Haag.