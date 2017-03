Goksyndicaat chanteert Patrick Kluivert

Vorig jaar zou ruim 7 ton als incasso-opdracht zijn verhandeld in de onderwereld

Kluivert (40) heeft via tussenpersonen zijn schuld gedeeltelijk afgelost. Van het restant, vorig jaar nog ruim 7 ton, zou een deel als incasso-opdracht zijn verhandeld in de onderwereld. Daardoor is nu, ook voor hemzelf, onduidelijk bij welke criminelen Kluivert een schuld heeft.



Vrijdagmiddag liet Kluivert in een telefoongesprek weten erg met de situatie in zijn maag te zitten en niet on the record te willen reageren. Eerder beklemtoonde zijn advocaat Gerard Spong dat Kluivert 'geen enkele strafbare betrokkenheid heeft gehad bij het manipuleren van voetbalwedstrijden' en dat hij 'uitsluitend slachtoffer is in deze zaak'.



Op 16 februari 2015 arresteerde de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vijf leden van het goksyndicaat en werden huiszoekingen gedaan in binnen- en buitenland. Daarbij troffen opsporingsambtenaren, die al anderhalf jaar onderzoek deden naar de bende, documenten aan die verwezen naar Kluivert. Later dat jaar is hij als getuige verhoord over zijn rol en de bedreigingen door het syndicaat. De oud-voetballer is geen verdachte in de zaak, die vermoedelijk eind dit jaar voor de rechter komt.