Geschorste Amsterdamse politiechef Ad S. vervolgd wegens verduistering

S. zelf zou hebben verklaard dat hij kaarten vaak kreeg als een wedstrijd of concert niet was uitverkocht. Voor vrijwel alle optredens van De Toppers in de Arena kreeg de politiechef een uitnodiging voor de koninklijke loge; Arena-directeur Henk Markerink en S. kenden elkaar goed omdat S. verantwoordelijk was voor de beveiliging. Blijkens de verklaring van Markerink stond tegenover de uitnodigingen geen wederdienst.



Soms kocht S. kaarten op kosten van de politie om zijn mensen extra te belonen, zeggen onderzoeksbronnen. Als politiemensen niet konden, gaf hij ze weg. Oud-politiechef S., die zelf niet op de affaire wil reageren, heeft bij de Rijksrecherche verklaard dat iedereen wist dat hij zo opereerde, dat dit in zijn jaarverslag stond en dat hij daarvoor nooit door een collega of accountant op de vingers is getikt. Wegens zijn onconventionele gedrag zouden sommige collega's hem een hak willen zetten.