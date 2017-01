Gerechtshof Den Haag biedt politie excuses aan na valse racismebeschuldiging van stagiair

Politie dient klacht in

Het relaas ontlokte een felle reactie van de Haagse politie, die ontkende dat Laguerre was mishandeld. Ook zou haar huidskleur niets met de arrestatie van doen hebben gehad. Laguerre was door de agenten aangesproken omdat ze met haar gevaarlijke oversteek een bus op een haar miste en vervolgens haar identiteitspapieren niet kon laten zien.



Op camerabeelden, die wegens privacyredenen niet zijn vrijgegeven, maar wel aan een beperkte groep journalisten zijn getoond, zou duidelijk zichtbaar zijn dat de agenten kalm en beheerst handelden. Ze grepen in toen Laguerre weg dreigde te lopen nadat ze haar identiteitspapieren niet kon laten zien.



Het incident zorgde voor grote beroering op sociale media, waarop de Haagse politiechef Paul van Musscher besloot een klacht van valse racismebeschuldiging in te dienen bij de president van het Gerechtshof. 'Als wij fouten maken leggen wij verantwoording af, maar als we valselijk beschuldigd worden dan stappen wij naar voren. Dat accepteren wij niet', aldus de korpschef.



De Facebookpost, die duizenden reacties opleverde - in eerste instantie ter ondersteuning, maar naarmate haar verhaal in twijfel werd getrokken steeds negatiever - is inmiddels door Laguerre verwijderd.



Het is niet duidelijk of Laguerre haar stage bij het Gerechtshof kan voortzetten.