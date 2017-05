Gerdi Verbeet roept formerende partijen op: maak van 5 mei nou eens een nationale vrije dag

Waarom moet 5 mei een nationale vrije dag zijn?



'We leven in een open en vrije samenleving, en ik vind dat we ons daarvan op Bevrijdingsdag bewust moeten zijn, net als van de verantwoordelijkheden die bij die samenleving horen. Die vrijheid moeten we met elkaar kunnen vieren, zeker nu veel mensen zich zorgen maken over oorlog en terrorisme. Nu is het wel een nationale feestdag, maar hebben sommige mensen nooit vrij, sommigen elk jaar en de meeste mensen maar één keer in de vijf jaar. Dat is een beetje nikserig. Om met elkaar te kunnen vieren, zou 5 mei ieder jaar een nationale vrije dag moeten zijn, en niet slechts in sommige cao's als vrije dag moeten gelden.'