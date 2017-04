Gemeente Veldhoven verbiedt bijeenkomst Eritreërs, 'veiligheid niet gegarandeerd'

Gezicht van Eritrea

Yemane Gebreab © EPA Stille tocht afgelast Donderdag werd ook bekend dat een stille tocht die Stichting Christenen voor Israël vrijdag in Rotterdam wilde organiseren, niet is toegestaan omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. De stille tocht zou plaatsvinden als protest tegen een Palestijnse conferentie. De organisator daarvan, het Palestinian Return Center (PRC), heeft volgens het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) banden met Hamas.

Gebreab is het gezicht van Eritrea in het buitenland, ook voor de grote vluchtelingengemeenschap in de diaspora. Hij spreekt vergaderingen toe van de Verenigde Naties in New York en Genève, waar hij de VN-sancties tegen het land bekritiseert als 'onrechtvaardig'. 'Eritrea is een land dat is ontstaan uit de strijd voor de mensenrechten. Onze eerste prioriteit is het verzekeren van de welvaart en waardigheid van onze burgers', zei hij in oktober vorig jaar op een VN-bijeenkomst.



Sinds 2009 is Gebreab de belangrijkste spreker op het jaarlijkse congres voor Eritrese jongeren in Europa. Het zijn congressen van de YPFDJ, de jongerenorganisatie van de enige in Eritrea toegestane politieke partij, een organisatie die door Gebreab persoonlijk is opgericht. Met als doel de jongeren te organiseren, aan Eritrea te binden, en in te zetten om de Eritrese gemeenschap in het buitenland te beïnvloeden. Zo zijn er al jaren sterke aanwijzingen dat Eritreeërs die wereldwijd asiel hebben gekregen onder druk geld afhandig wordt gemaakt dat vervolgens in de partijkas vloeit.