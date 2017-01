Gemeente Den Haag verlaagt rente leningen minimuminkomens

Sympathiek

Met een lagere rente komen meer mensen in aanmerking voor een krediet, of kunnen we hogere leningen geven PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh

De leners betalen wel een flinke prijs voor die leningen, namelijk een hoge rente van tussen de 10 en 14 procent. Dat lijkt op het eerste gezicht een woekertarief, maar het wanbetalingsrisico op deze leningen is in principe zeer hoog. Het gaat immers om klanten waar alle andere kredietverstrekkers hun neus voor ophalen. Voorzitter Joke de Kock van de NVVK, de branchevereniging van de gemeentelijke kredietbanken, zegt dat er bovendien veel werk (= hoge arbeidskosten) gaat zitten in de verstrekking van deze sociale microkredieten. 'Een gemeente maakt onvermijdelijk kosten bij het verlenen van financiële bijstand aan sociale minima. Een medewerker van de gemeentelijke kredietbank zal elke kredietaanvraag willen bekijken, acceptgiro's moeten op de post, wanbetalingen zorgen voor verliezen, en zo voort. Als de gemeente de rente verlaagt, komt er minder geld binnen bij de kredietbank. Dat gemis aan inkomsten zal uiteindelijk moeten worden betaald door de belastingbetaler. De keuze voor een hoge of lage rente hangt daarom vooral af van de politieke kleur van de gemeente.'



De Kock, die overheden over armoedebeleid adviseert, vindt de Haagse geste desondanks sympathiek. PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh wil dat sociale minima mee kunnen profiteren van die lage rente. Den Haag leent zelf geld tegen 0,3 procent. 'Met een lagere rente komen meer mensen in aanmerking voor een krediet, of kunnen we hogere leningen geven. Iemand kan dankzij zo'n lening bijvoorbeeld schulden aflossen bij andere instanties die een hogere rente vragen.' Bovendien betalen de schuldenaren van de Haagse kredietbank stipt terug. Den Haag heeft vorig jaar 684 sociale kredieten verstrekt, waarbij in totaal een kleine miljoen euro is uitgeleend. Wanbetalingen komen niet vaak voor, volgens de gemeente.