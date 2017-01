Geldschieter schaatsploeg Clafis beschoten tijdens EK schaatsen in Thialf

Actief in schaatssport

Clafis is in ruim tien jaar tijd gegroeid tot een bedrijf met meer dan 450 werknemers, verdeeld over zeven vestigingen in heel Nederland. Het behoort tot de twintig grootste ingenieursbureaus. Het hoofdkantoor staat in Heerenveen, de woonplaats van de in Groningen geboren Jonker. In 2016 was de jaaromzet van 30 miljoen euro en verwachtte Jonker een winst van 1,7 miljoen euro.



In de schaatssport is Jonker al geruime tijd actief. Zijn bedrijfsnaam prijkte tussen 2008 en 2014 op de pakken van schaatsers uit financieel zwakkere schaatslanden. Daaraan gekoppeld was hij ook hoofdsponsor van de schaatsacademie van de Nederlander Marnix Wieberdink in het Zuid-Duitse Inzell. Aan die samenwerking kwam na de Olympische Winterspelen van Sotsji na een fikse ruzie een einde.



Jonker wilde meer betrokken zijn bij de schaatssport en zette daarom onder zijn bedrijfsnaam een eigen ploeg op poten. Dat team staat sinds de oprichting onder leiding van coach Jillert Anema. Geen van de Clafis-schaatsers was zaterdag in Thialf aanwezig. Jonker was er als voorzitter van de businessclub van Thialf.