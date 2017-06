Geen museum, maar hotel en conferentiezalen in en rond paleis Soestdijk

Innoverend Nederland

Een breed publiek, jong en oud, kan hier zelf actief ervaren hoe innoverend Nederland bezig is Made By Holland Wat is het beste voor Soestdijk nu alles in verval lijkt? Alle partijen zijn, zacht uitgedrukt, benieuwd naar de invloed van het Koninklijk Huis. Eén denkt dat 'vanaf het begin over onze schouder wordt meegekeken'. Een ander meent te weten dat Willem-Alexander 'dat hele rotpaleis' het liefst op de schop ziet gaan. Lees hier de verslaggeverscolumn van Margriet Oostveen.

Dat is nu dus het consortium Made By Holland geworden. De investeerders willen van Soestdijk, in hun eigen woorden, 'een dynamisch platform en podium voor innovatiekracht en excellent ondernemerschap' maken. Zij wonnen van twee andere bieders: het initiatief Eden Soestdijk en het plan Buitenplaats Soestdijk. In een eerdere ronde waren alle drie de initiatieven al inhoudelijk beoordeeld. Ze voldeden allemaal aan de kwalitatieve en duurzame criteria voor de toekomst van paleis Soestdijk, aldus Plasterk. In de laatste ronde telden alleen nog de hoogte van het bod en de eventuele voorwaarden daarbij.



'Een breed publiek, jong en oud, kan hier zelf actief ervaren hoe innoverend Nederland bezig is', aldus een verklaring van de kopende partij Made By Holland. Dit is niet helemaal wat de bezoekers van Soestdijk hoopten. Die pleitten veelal voor een museum van de 19de eeuw in het complex. Of nog liever: alles laten zoals het was.