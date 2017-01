Rutte onder druk om Trump feller te veroordelen

Staat inreisverbod op gespannen voet met Amerikaanse Grondwet? Lees hier vier vragen over de juridische gevolgen van Trumps inreisverbod. (+)

Ondertussen is voor politiek Den Haag onduidelijk wat de gevolgen van Trumps inreisverbod zijn. De Britten hebben geregeld dat voor hun onderdanen met een dubbel paspoort een uitzondering wordt gemaakt: zij mogen de VS in ondanks Trumps inreisverbod.



Koenders is 'bezig om met Duitsland en andere Europese landen gezamenlijk op te komen voor onze mensen met een dubbele nationaliteit'. Maar concreet kan de minister nog geen toezeggingen doen. 'Voorlopig is het chaos daar.'



Om het ongenoegen over het inreisverbod te laten blijken heeft het kabinet de reeds in 2016 gestarte onderhandelingen met de VS over het gedeeltelijk verplaatsen van Amerikaanse grenscontroles naar Schiphol opgeschort. Doel hiervan is dat reizigers bij aankomst in de VS lange wachtrijen kunnen omzeilen. Maar Nederland wil niet verder praten over deze 'pre-clearence' vanwege het mogelijke discriminerende karakter, legde Koenders dinsdag uit.