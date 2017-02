Franz Anton Stapf werd herdacht als Joods slachtoffer, maar blijkt nazi-fotograaf

In de officiële herdenkingsboeken, op de lijst van het Holocaust herinneringscentrum Yad Vashem in Israël en op de muurplaten in de Hollandschse Schouwburg in Amsterdam, met de namen van in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's vermoorde Joden, prijkt zijn familienaam: Stapf. Dat is wrang.



Franz Anton Stapf was niet Joods. Hij was Duitser. Hij stierf niet in een gaskamer, maar vocht vanaf eind 1941 aan het Oostfront. Hij was een nazi, die in Amsterdam foto's maakte voor kranten en antisemitische pamfletten. Stapf overleefde de oorlog. Hij stierf in 1977 in Frankfurt.