Fotograaf Rineke Dijkstra wint prestigieuze Hasselblad Award

Dijkstra's werk, waar ook videofilms toe behoren (onder meer van individuele jongeren in de discotheek, en van kinderen in een museum die in opperste concentratie een kunstwerk natekenen), is in tal van musea wereldwijd vertoond. Het Stedelijk Museum Amsterdam wijdde in 2006 een overzicht aan haar werk.



De fotograaf schaart zich met deze onderscheiding in een rij illustere namen, onder wie Nan Goldin, Ernst en Hilla Becher, William Eggleston, Jeff Wall, Cindy Sherman, Richard Avedon, Irving Penn en Henri Cartier-Bresson.



Dijkstra ontvangt de prijs, vernoemd naar het merk professionele camera's, in oktober in Gotenbrug, Zweden.