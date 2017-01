Financieel expert Oosenbrug lijsttrekker Nieuwe Wegen, Jacques Monasch zelf op twee

Dat maakte Monasch maandag bekend in het Haagse café De Posthoorn. Oosenbrug voert een kandidatenlijst van 31 personen aan die gemeen hebben dat zij allen 'met hun poten in het bluswater staan', aldus de nieuwe partij. Het gaat om een buschauffeur, iemand van de Koninklijke Marechaussee, en mensen die werkzaam zijn in het onderwijs, de gezondheidszorg en de veiligheidsketen.



Met de keuze voor Oosenbrug, die zich per brief meldde bij Nieuwe Wegen, houdt Monasch zich aan de eerder gedane belofte dat zijn partij geen bolwerk van beroepspolitici wordt. Ook wilde hij geen dubbelfuncties in zijn partij. Overigens staat hij wel op plek 2 van de lijst. Lijsttrekker Oosenbrug is onder meer oud-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Hij waarschuwde in het verleden tegen woekerpolissen en het verdampen van pensioenvermogen.