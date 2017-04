Filmstimuleringsregeling vanuit overheid blijkt succesvol

Economische effecten

Het moet ook mogelijk worden voor kwaliteitsseries om van de regeling gebruik te maken Filmfondsdirecteur Boonekamp

En dat levert veel op, blijkt uit een vandaag door het Filmfonds gepresenteerd onafhankelijk onderzoek naar de economische effecten van de stimuleringsregel. De tot nog toe verstrekte 42 miljoen euro aan financiering leidde tot een totaal aan bestedingen van 199 miljoen euro. Bovendien groeit de belangstelling van coproducerende partijen voor ons land significant: per jaar dat de regeling actief is, strijken er meer films neer.



Ook speelfilmproducent Klaas de Jong, die met zijn geplande spektakelfilm Redbad 754 A.D. gebruikmaakt van zowel de Nederlandse als de Belgische stimuleringsregeling, is enthousiast over de Nederlandse variant. 'De regeling werkt overduidelijk. En in Nederland zijn we streng met de toekenning van het geld. Er wordt geen misbruik van gemaakt.'



Dunkirk, deze zomer in de bioscoop, maakt een mooie advertentie voor de Nederlandse regeling en water-filmexpertise. Maar ook het deels in Rotterdam gefilmde Racer and the Jailbird vormt straks een uithangbord. Die film, een misdaaddrama van de Vlaamse regisseur Michaël R. Roskam (Rundskop, The Drop) met acteurs Matthias Schoenaerts en Adèle Exarchopoulos, wordt getipt voor de competitie van het Cannes filmfestival in mei.