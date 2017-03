Eva Jinek: van invalmeisje tot 's lands beste presentator

In zekere zin was Eva Jinek al geboren jaren voordat ze ter wereld kwam. Je kunt zeggen dat ze het levenslicht zag in augustus 1968, in Praag. Dat was lang voordat ze in juli 1978 haar wieg vond in Tulsa, Oklahoma. De wereldberoemde Magnum fotograaf Josef Koudelka was nog maar een beginnende vakman toen in de late zomer van 1968 de troepen van vijf Oost-Europese landen onder aanvoering van de Sovjet-Unie een einde maakte aan de zogeheten Praagse Lente.