Europese landen kiezen kant van Nederland in rel met Turkije

Turkse toetreding tot EU

Zo is het conflict tussen Nederland en Turkije maandag geëscaleerd tot een conflict tussen Turkije en Europa. Dit komt op een moment dat de wederzijdse Turks-Europese verhoudingen toch al bijzonder stekelig waren. Een jaar geleden werd nog de vluchtelingendeal gesloten, waarbij de twee partijen afspraken elkaar te helpen bij het onder controle brengen van de vluchtelingenstroom. Maar sinds de mislukte couppoging in juli vorig jaar en de keiharde reactie van Erdogan daarop, is er veel spanning over en weer.



Federica Mogherini, de topdiplomaat van de EU, gaf maandag een kritische verklaring uit over de grondwetshervormingen die Erdogan wil doorvoeren en waarvoor hij in het referendum van april de steun van de bevolking wil krijgen. Mogerini zei bezorgd te zijn dat de voorgestelde wijzigingen leiden tot een 'buitensporige concentratie van macht' bij de president. Mochten de hervormingen worden goedgekeurd door het volk, dan zal worden bekeken wat dat voor gevolgen heeft voor de onderhandelingen over een Turks EU-lidmaatschap. De buitenland-chef zei het voorzichtig, maar impliciet was er de waarschuwing dat als Turkije verder afglijdt naar een autoritaire staat dit een Turkse toetreding sterk zal bemoeilijken, zo niet onmogelijk maken.



Mogherini's verklaring en de Europese steun voor Nederland - het zal Erdogans humeur er niet beter op hebben gemaakt.