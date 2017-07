Europese Commissie: Afrikaanse landen moeten centrum worden van Europees asielbeleid

De opvang in Afrika is echter niet direct iets voor morgen. Zo onderhandelt de EU al jaren vruchteloos met Tunesië over het terugnemen van de eigen burgers. Duitsland weet daar alles van: de dader van de aanslag op de Kerstmarkt in Berlijn was een Tunesiër die terug moest, maar waarvoor Tunis de papieren weigerde te verstrekken. En in Libië is nog geen begin van een stabiele regering.