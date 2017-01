Ernstige verkeershinder verwacht door sneeuw en windstoten

Een omvangrijk regenfront trekt over het land. In het oosten en deels in het noorden (Groningen) gaat de regen over in sneeuw waardoor gladheid ontstaat. Dat gebeurt naar verwachting tussen 17.00 en 20.00 uur. 'Het wordt een zeer zware avondspits, denkt Rijkswaterstaat. De dienst heeft sinds donderdagavond al zo'n 6,5 miljoen kilo zout gestrooid op het wegennet.



In het westen en noord-westen krijgt het verkeer de komende uren te maken met zware windstoten, boven land van 75 tot 90 km per uur, aan zee mogelijk 90 tot 100 km per uur.



Het vliegverkeer op Schiphol krijgt vrijdagmiddag en -avond naar verwachting last van harde wind. Daardoor kunnen vluchten vertraging oplopen van een half uur tot een uur, laat de luchthaven weten. Volgens een woordvoerder wordt het zoals het er nu naar uitziet vanaf 16.00 uur onstuimig door een harde noordwestenwind. Die houdt vermoedelijk zeker aan tot middernacht. Ook zijn er zo'n 25 vluchten geannuleerd, omdat luchthavens in omliggende landen ook last hebben van het weer. 'De wind heeft heel Noordwest-Europa in zijn greep', aldus de zegsman. Reizigers wordt aangeraden hun vluchtinformatie goed in de gaten te houden.



In het oosten en zuidoosten is het nog lokaal glad door sneeuwresten en daar kan het vanavond opnieuw glad worden door winterse neerslag, zo meldt het KNMI. Met name in Brabant, Gelderland en Overijssel viel vannacht een flinke laag sneeuw. In het oosten blijft die veelal liggen. Daar heeft de brandweer het ook druk met stormschade. In Arnhem ligt zo'n 12 centimeter, en in Twente, de Achterhoek en de Veluwe viel ruim 10 centimeter sneeuw.