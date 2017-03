Eigenaren Alkmaars onderduikadres ontvangen postuum onderscheiding Yad Vashem

Felle anti-Nazi's

'Een tijdje hadden we een zeer Joods uitziende jongen in huis. Hij moest op zolder blijven, waar hij de hele tijd calvinistische boeken las. Uiteindelijk werd hij een beetje gek en ging 's nachts op straat zwerven. Dat was levensgevaarlijk. Mijn man Wim is heel stiekem met de jongen naar de boekhandel Ter Burg (nu Zwaan) gegaan en heeft daar gekocht wat hij wel wilde lezen. Daarna was hij veel rustiger', vertelde Annie Roos een keer aan haar neef John Bruyn die de familiegeschiedenis optekende. Op een gegeven moment werd Annie echter zo bang dat ze van de spanning dreigde weg te lopen. 'Wim hield mij tegen en gaf mij een klap - de enige klap die hij ooit heeft gegeven - en zei: 'Hier blijven.' Twee Joodse vrouwen stonden in de keuken te huilen, want ze dachten - dit is het einde, nu moeten we weg want we waren altijd aardig voor elkaar en dan ineens die uitbarsting. Wim zei: 'Jouw leven is niet belangrijker dan hun leven, dus je moet hier blijven', vertelde ze.