Eerste schip kan maandag weer langs kapotte stuw bij Grave

Oorzaak onduidelijk

Midden in de nacht, uren nadat een tanker door de stuw bij Grave is gevaren, krijgt Hans Brom een dringend telefoontje. Of hij met zijn sleepboot de sluis in Heumen kan dichtvaren. Had dat niet sneller gekund?

Schepen op de Maas passeren het tijdelijke bouwwerk via de sluis bij Grave. Als de Maas weer op het normale waterpeil van 7,90 meter is, staat het waterniveau gelijk met dat in het Maas-Waalkanaal en kan de binnenvaart de sluis bij Heumen weer passeren. Dan is scheepvaart van de Waal naar de Maas en omgekeerd ook niet langer gestremd. Dat is belangrijk voor de aanvoer van bouw- en metselzand, want de vele zand- en grindbedrijven in het gebied konden niet leveren door de stremming.



Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De Slowaakse schipper van de benzeentanker had niet gedronken volgens Justitie. Rijkswaterstaat zegt dat er nog nooit eerder een ongeluk van deze omvang bij een stuw in Nederland is gebeurd.