Eerste klimaatneutrale energiecentrale ter wereld komt in Eemshaven

Waterstof is nauwelijks in grote hoeveelheden te bewaren; het wordt pas vloeibaar bij -253 graden. 'Daarom zetten we de waterstof om in ammoniak', zegt Van Ofwegen. 'Dat is heel makkelijk te bewaren, want het is bij -33 graden al vloeibaar.' Het omzetten van waterstof in ammoniak, en terug, is technisch makkelijk. In de zomer kunnen de tanks worden gevuld, in de winter kunnen ze worden leeggestookt.



Van Ofwegen: 'Dat systeem kan pas werken als er grote hoeveelheden goedkope en duurzame stroom zijn. Dat is in 2023 nog niet het geval, maar we verwachten het wel in 2030.'