Eerste fans staan al klaar voor huldiging van Feyenoord

Er worden op de Coolsingel vele duizenden fans verwacht. In de stad is een aantal maatregelen genomen om de huldiging in goede banen te leiden. Er worden zo'n duizend agenten ingezet en er geldt een beperkt alcoholverbod. Alcoholverkoop in de horeca is wel toegestaan. De alcohol mag alleen in de horecagelegenheden worden gedronken, niet op straat. Winkels in het centrum van de stad mogen geen alcohol verkopen.



De gemeente roept bezoekers op om auto's buiten het centrum te parkeren en dan met de metro en tram verder te reizen. Uitstappen kan bij Rotterdam Centraal, Beurs of Blaak. Station Stadhuis blijft gesloten. Grote rugzakken en tassen zijn verboden. Ook gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan.