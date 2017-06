Een windpark op zee zonder één euro bijdrage van het Rijk, minister Kamp ziet zijn kans schoon

'Twee jaar geleden nooit verwacht'

Dat Kamp dit succes nu aangrijpt om mogelijk helemaal geen subsidie te geven voor de derde tenderronde komend jaar, wordt redelijk positief ontvangen in de sector. 'We zijn in de luxe situatie terechtgekomen dat we hier nu al over moeten nadenken en dat Economische Zaken er zo voortvarend mee aan de slag gaat', zegt Marijn van der Pas van de Nederlandse Windenergie Associatie. 'Twee jaar geleden hadden we dit nooit verwacht.'



Een tender in mogelijk twee stappen - eerst zonder en dan mogelijk met subsidie - zorgt wel onvermijdelijkheid voor extra werk, denkt Van der Pas. 'Maar dit nemen we voor lief, omdat dit het gevolg is van de positieve ontwikkelingen in de markt.' Wel vraagt hij zich af of het nu al haalbaar is een windpark te bouwen zonder een bijdrage van de overheid.



Op dit moment telt Nederland vier grote windparken op zee. Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen moeten daar voor 2023 nog 4,5 gigawatt aan vermogen bij komen, genoeg voor de elektriciteitsbehoefte van 2,9 miljoen Nederlanders. Hiervoor schrijft Kamp in de periode 2015-2019 in totaal vijf grote tenders uit.



Drie jaar geleden moest minister Kamp nog een maximale subsidie toezeggen van 17 cent per kilowattuur, voor het windpark Gemini. Vorig jaar juli won het Deense concern Dong glansrijk een tender voor een windpark voor de kust van het Zeeuwse Borssele, met een subsidie van maximaal 7,27 cent, en een half jaar later haalden Eneco, Mitsubishi, Van Oord en Shell een tender binnen met hun bod van maar 5,45 cent per kilowattuur. De volgende grote tender is de aanstaande voor de Zuid-Hollandse kust, waarbij Kamp hoopt de portemonnee niet te hoeven trekken.