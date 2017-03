Een groot drama in een klein dorp

Wat is er gebeurd met de boerderij van excentrieke whiskeystoker?

artikelDe droom van Matthieu Smakman ging op in rook en as nadat zijn whiskeystokerij annex boerderij afbrandde. Hij had bewonderaars, maar ook veel vijanden in het het dorp waar hij was neergestreken. Is de brand aangestoken? En wat is er met Smakman gebeurd?